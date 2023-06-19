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У Лаврова пояснили, як довго ядерна зброя РФ перебуватиме в Білорусі

19 червня 2023 11:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Лаврова пояснили, як довго ядерна зброя РФ перебуватиме в Білорусі
Представник МЗС Росії Олексій Поліщук. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росія відправила ядерну зброю в Білорусь без жодних термінів повернення. А саме повернення може відбутися аж після того, як США вивезуть усю свою ядерну зброю з Європи.

Про це заявив директор другого департаменту країн СНД МЗС Російської Федерації Олексій Поліщук.

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Термін перебування ядерної зброї в Білорусі

За словами представника міністерства закордонних справ Росії, ядерна зброя доправлена до Білорусі без жодних конкретних дат його повернення назад на територію РФ.

Тож станом на зараз можна стверджувати, що тактична ядерна зброя розміщена в Білорусі безстроково.

Шантаж США

Олексій Поліщук заявив, що повернення ядерної зброї до Росії може бути прив’язане до аналогічного кроку Сполучених Штатів Америки.

"Зрозуміло, такому нашому кроку має передувати повне виведення усієї американської ядерної зброї на територію США з ліквідацією відповідної інфраструктури в Європі", — попередив представник МЗС Російської Федерації.

Нагадаємо, що 16 червня американський державний секретар Ентоні Блінкен звернувся до преси із заявою, що на цей час США не бачать жодних доказів, які вказують на те, що Росія готується до застосування ядерної зброї. Відповідно США не бачать і причин для перегляду власної ядерної стратегії.

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