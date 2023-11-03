В больнице скончался мужчина, раненный во время атаки на терминал Новой почты на Харьковщине
Число погибших из-за ракетного удара российских оккупантов по терминалу "Новой почты" увеличилось до восьми. Утром в больнице скончался 29-летний мужчина.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Удар по терминалу "Новой почты"
"К сожалению, сегодня утром в больнице скончался 29-летний мужчина, раненный 21 октября в результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты", — говорится в сообщении.
Уже известно о восьми погибших и 15 раненых. Следствие продолжается.
Напомним, что 21 октября около 22:14 россияне атаковали Харьков и область ракетами. В городе сообщили о громких взрывах.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие.
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