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В больнице скончался мужчина, раненный во время атаки на терминал Новой почты на Харьковщине

3 ноября 2023 09:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В больнице скончался мужчина, раненный во время атаки на терминал Новой почты на Харьковщине
Последствия удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Число погибших из-за ракетного удара российских оккупантов по терминалу "Новой почты" увеличилось до восьми. Утром в больнице скончался 29-летний мужчина.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Удар по терминалу "Новой почты"

"К сожалению, сегодня утром в больнице скончался 29-летний мужчина, раненный 21 октября в результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты", — говорится в сообщении.

Уже известно о восьми погибших и 15 раненых. Следствие продолжается.

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Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Напомним, что 21 октября около 22:14 россияне атаковали Харьков и область ракетами. В городе сообщили о громких взрывах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие.

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