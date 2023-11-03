У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки на термінал Нової пошти на Харківщині

Наслідки удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині. Фото: Reuters

Кількість загиблих через ракетний удар російських окупантів по терміналу "Нової пошти" збільшилась до восьми. Вранці у лікарні помер 29-річний чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти", — йдеться у повідомленні.

Наразі вже відомо про вісім загиблих та 15 поранених. Слідство триває.

Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, що 21 жовтня близько 22:14 росіяни атакували Харків та область ракетами. У місті повідомили про гучні вибухи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі.