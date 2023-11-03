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У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки на термінал Нової пошти на Харківщині

3 листопада 2023 09:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки на термінал Нової пошти на Харківщині
Наслідки удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кількість загиблих через ракетний удар російських окупантів по терміналу "Нової пошти" збільшилась до восьми. Вранці у лікарні помер 29-річний чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Удар по терміналу "Нової пошти"

"На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти", — йдеться у повідомленні.

Наразі вже відомо про вісім загиблих та 15 поранених. Слідство триває.

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Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, що 21 жовтня близько 22:14 росіяни атакували Харків та область ракетами. У місті повідомили про гучні вибухи. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі.

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