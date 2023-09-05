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В "ЛНР" подорвали генерала, возглавлявшего таможню "республики"

5 сентября 2023 11:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В "ЛНР" подорвали генерала, возглавлявшего таможню "республики"
Ликвидированный генерал Юрий Афанасьевский. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В так называемой "ЛНР" подорвали Юрия Афанасьевского, возглавлявшего таможню "республики". В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил полковник ОК "Юг" Владислав Назаров.

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По словам Назарова, его взорвали в собственном доме. Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Источники сообщают, что такой "хлопок" — дело рук Службы безопасности Украины.

Как известно, этот "деятель", являющийся генерал-майором и агентом центрального аппарата ФСБ, известен тем, что стал "финансистом" председателя "ЛНР" Леонида Пасечника.

Он "отмывал" средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. На Афанасьевского наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

"Надеемся, что в ближайшее время он сменит свой статус с "трехсотого" на "двухсотого"", — подчеркнул Назаров.

Напомним, недавно Силы специальных операций профессионально ликвидировали российскую гаубицу калибра 122-мм Д-30. Перед этим украинские воины провели аэроразведку, где обнаружили враждебную цель.

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