У "ЛНР" підірвали генерала, який очолював митницю "республіки"

Ліквідований генерал Юрій Афанасьєвський. Фото: росЗМІ

У так званій "ЛНР" підірвали Юрія Афанасьєвського, який очолював митницю "республіки". Наразі він перебуває у лікарні у важкому стані.

Про це повідомив полковник ОК "Південь" Владислав Назаров.

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За словами Назарова, його підірвали у власному помешканні. Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.

Джерела повідомляють, що така "бавовна" — справа рук Служби безпеки України.

Як відомо, цей "діяч", який є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ, відомий тим, що став "фінансистом" голови "ЛНР" Леоніда Пасічника.

Він "відмивав" кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На Афанасьєвського накладені персональні санкції ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії, Японії.

"Сподіваємося, що найближчим часом він змінить свій статус із "трьохсотого" на "двохсотого"", — наголосив Назаров.

Нагадаємо, нещодавно Сили спеціальних операцій професійно ліквідували російську гаубицю калібру 122-мм Д-30. Перед цим українські воїни провели аеророзвідку, де виявили ворожу ціль.