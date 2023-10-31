В Луганской области россияне активно вербуют в свою армию заключенных

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В так называемой "ЛНР" россияне вербуют в свою армию заключенных. К тому же во временно оккупированной части Луганской области вырос уровень преступности.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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Мобилизация заключенных и преступность

"В так называемой "ЛНР", мягко говоря, обеспокоены асоциальным поведением демобилизованных из российских оккупационных войск, что уже привело к росту уровня преступности", — сообщил Лысогор.

По его словам, чтобы занять этих людей чем-нибудь полезным, работодателей заставили предоставить определенную квоту рабочих мест.

К тому же российские оккупанты продолжают агитационную работу с заключенными. Особенно они обращают внимание на тех, кого осудили по украинскому законодательству и кто еще отбывает наказание. Лысогор рассказал, что соответствующие списки уже собраны оккупационной администрацией.

"Их вербуют в ряды армии РФ, манипулируя чувством обиды к правоохранительным органам Украины. В случае же отказа заключенным угрожают худшим отношением со стороны тюремных администраций", — добавил глава Луганской ОВА.

Пост Лысогора. Фото: скриншот

Напомним, на оккупированных территориях Луганской области продолжается тотальная ликвидация угольной отрасли. Россияне консервируют шахты и одновременно вырезают на металлолом.

Также мы писали, что делегация из Татарстана во главе с премьером Алексеем Песошиным совершила незаконный визит на временно оккупированную территорию Луганской области. Это произошло вследствие того, что Кремль отдал под контроль Татарстана агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное.