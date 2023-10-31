У Луганській області росіяни активно вербують до своєї армії ув’язнених

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У так званій "ЛНР" росіяни вербують до своєї армії ув'язнених. До того ж у тимчасово окупованій частині Луганської області зріс рівень злочинності.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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"У так званій "ЛНР", м’яко кажучи, стурбовані асоціальною поведінкою демобілізованих з російських окупаційних військ, що вже призвело до зростання рівня злочинності", — повідомив Лисогор.

За його словами, аби зайняти цих осіб чимось корисним, роботодавців примусили надати певну квоту робочих місць.

До того ж російські окупанти продовжують агітаційну роботу з ув’язненими. Особливо вони звертають увагу на тих, кого засудили за українським законодавством і хто ще відбуває покарання. Лисогор розповів, що відповідні списки вже зібрані окупаційною адміністрацією.

"Їх вербують до лав армії РФ, маніпулюючи почуттям образи до правоохоронних органів України. У разі ж відмови ув’язненим погрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій", — додав очільник Луганської ОВА.

Допис Лисогора. Фото: скриншот

Нагадаємо, на окупованих територіях Луганщини триває тотальна ліквідація вугільної галузі. Росіяни консервують шахти і водночас вирізають на металобрухт.

Також ми писали, делегація з Татарстану на чолі з прем'єром Олексієм Песошиним здійснила незаконний візит на тимчасово окуповану територію Луганської області. Це відбулося внаслідок того, що Кремль віддав під контроль Татарстану агломерацію Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне.