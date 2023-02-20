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Во Львове правоохранителя приговорили за государственную измену к 14,5 годам заключения

20 февраля 2023 12:38
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Во Львове правоохранителю, работавшему на россиян, дали 14,5 лет лишения свободы
Предатель за 17 тысяч гривен продал информацию о подразделениях ВСУ и ТрО
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Галицкий суд Львова осудил за государственную измену правоохранителя. Обвинение установило, что предатель в последние три месяца перед вторжением собирал и передавал россиянам информацию об украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Во Львове осудили за государственное предательство сотрудника правоохранительных органов, который сотрудничал с россиянами.

Прокуратура установила, что с декабря 2021 по февраль 2022 изменник передавал спецслужбам российской федерации информацию о расположении воинских частей Вооруженных сил Украины.

Кроме того, коллаборант собирал данные о численности как кадровой украинской армии, так и сил территориальной обороны, которые тогда создавались в Украине.

За всю работу предатель получил от россиян 17 тысяч гривен.

Суд и приговор

Галицкий районный суд Львова признал правоохранителя виновным в государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины).

Предателю было назначено наказание в виде 14 с половиной лет лишения свободы.

Напомним, что в Украине приговорили к 14 годам за решеткой четырех агентов россии, которые корректировали ракетные удары по Бахмуту и Краматорску.

Фото из открытых источников

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