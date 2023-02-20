У Львові правоохоронцю, який працював на росіян, дали 14,5 років позбавлення волі

Зрадник за 17 тисяч гривень продав інформацію про підрозділи ЗСУ та ТрО

Галицький суд Львова засудив за державну зраду правоохоронця. Обвинувачення встановило, що зрадник у останні три місяці перед вторгненням збирав і передавав росіянам інформацію про українську армію.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зрадник-правоохоронець

У Львові засудили за державну зраду працівника правоохоронних органів, який співпрацював із росіянами.

Прокуратура встановила, що з грудня 2021 року по лютий 2022-го зрадник передавав спецслужбам російської федерації інформацію про розташування військових частин Збройних сил України.

Крім того, колаборант збирав дані про чисельність як кадрової української армії, так і сил територіальної оборони, які тоді саме створювалися в Україні.

За усю цю роботу зрадник отримав від росіян 17 тисяч гривень.

Суд і вирок

Галицький районний суд Львова визнав правоохоронця винним у державній зраді (ч.1 ст. 111 КК України).

Зраднику було призначене покарання у вигляді 14 з половиною років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні засудили до 14 років за ґратами чотирьох агентів росії, які коригували ракетні удари по Бахмуту та Краматорську.

Фото з відкритих джерел