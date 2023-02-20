У Львові правоохоронцю, який працював на росіян, дали 14,5 років позбавлення волі

У Львові правоохоронця засудили за державну зраду до 14,5 років ув'язнення
Галицький суд Львова засудив за державну зраду правоохоронця. Обвинувачення встановило, що зрадник у останні три місяці перед вторгненням збирав і передавав росіянам інформацію про українську армію.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Зрадник-правоохоронець
У Львові засудили за державну зраду працівника правоохоронних органів, який співпрацював із росіянами.
Прокуратура встановила, що з грудня 2021 року по лютий 2022-го зрадник передавав спецслужбам російської федерації інформацію про розташування військових частин Збройних сил України.
Крім того, колаборант збирав дані про чисельність як кадрової української армії, так і сил територіальної оборони, які тоді саме створювалися в Україні.
За усю цю роботу зрадник отримав від росіян 17 тисяч гривень.
Суд і вирок
Галицький районний суд Львова визнав правоохоронця винним у державній зраді (ч.1 ст. 111 КК України).
Зраднику було призначене покарання у вигляді 14 з половиною років позбавлення волі.
Нагадаємо, що в Україні засудили до 14 років за ґратами чотирьох агентів росії, які коригували ракетні удари по Бахмуту та Краматорську.
Фото з відкритих джерел