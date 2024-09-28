Как во Львове суд наказал студента за неполучение повестки

Здание Шевченковского райсуда Львова. Фото: sh.lv.court.gov.ua

Во Львове студент второго курса не захотел получать повестку и не пришел в ТЦК. Молодого человека привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Шевченковский райсуд Львов принял 24 июня текущего года.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, обвиняемый, который учится на втором курсе Государственного университета интеллектуальных технологий и связи, в июне 2023 года отказался от получения повестки и не явился в ТЦК и СП для отправки на военную службу. Права на отсрочку у студента не было.

Решение суда

В суде фигурант полностью признал свою вину. Молодой человек объяснил, что отказался от получения повестки о явке в ТЦК для отправки на военную службу в ВСУ, однако сейчас уже исправил свою ошибку: пришел в ТЦК и встал на военный учет.

Суд признал нарушителя виновным в уклонении от призыва военной службы во время мобилизации. За совершенное студент проведет три года за решеткой.

В течение 30 дней со дня вынесения приговора его можно было обжаловать, подав апелляцию. На данный момент такой возможности у осужденного уже нет. Судебное решение вступило в законную силу.

Напомним, в Закарпатской области вынесли приговор медсестре, которая уклонилась от военного учета. Женщину оштрафовали.

Также мы сообщали, что суд вынес приговор харьковчанину, который после получения повестки не явился в ТЦК и написал отказ от военного призыва. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.