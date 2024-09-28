Як у Львові суд покарав студента за неотримання повістки

Будівля Шевченківського райсуду міста Львів. Фото: sh.lv.court.gov.ua

У Львові студент другого курсу не схотів отримувати повістку та не прийшов до ТЦК. Молодика притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Шевченківський райсуд міста Львів ухвалив 24 червня поточного року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, обвинувачений, який навчається на другому курсі Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку, у червні 2023 року відмовився від отримання повістки і не з'явився до ТЦК та СП для відправлення на військову службу. Права на відстрочку студент не мав.

Рішення суду

У суді фігурант повністю визнав свою провину. Хлопець пояснив, що відмовився від отримання повістки про явку до ТЦК для відправлення на військову службу у ЗСУ, однак зараз вже виправив свою помилку: прийшов до ТЦК і встав на військовий облік.

Суд визнав порушника винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. За вчинене студент проведе три роки за ґратами.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна було оскаржити, подавши апеляцію. Наразі такої можливості засуджений вже немає. Судове рішення набуло законної сили.

Нагадаємо, у Закарпатській області винесли вирок медсестрі, яка ухилилася від військового обліку. Жінку оштрафували.

Також ми повідомляли, що суд виніс вирок харків'янину, який після отримання повістки не з'явився до ТЦК і написав відмову від військового призову. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.