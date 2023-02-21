В Мариуполе раздаются мощные взрывы: что известно

Местные жители говорят, что слышно, как детонируют снаряды

Вечером 21 февраля во временно оккупированном Мариуполе раздались мощные взрывы. Жители города говорят о семи громких взрывах.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"В Мариуполе сегодня расцветает хлопок. 7 громких взрывов. На ПВО из них похоже всего два", — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, взрывы были настолько мощными, что у многих "тряслись" дома.

Впоследствии начали сообщать еще о нескольких взрывах. По словам администраторов местных Telegram-каналов слышны звуки детонации снарядов.

Напомним, в январе Андрющенко сообщал, что в Мариуполе и окрестных селах гражданские и военные российские оккупанты продают свою еду и сухпайки местным жителям. На заработанные таким образом деньги россияне покупают самогон.