В Мариуполе раздаются мощные взрывы: что известно
Вечером 21 февраля во временно оккупированном Мариуполе раздались мощные взрывы. Жители города говорят о семи громких взрывах.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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"В Мариуполе сегодня расцветает хлопок. 7 громких взрывов. На ПВО из них похоже всего два", — говорится в сообщении.
По словам местных жителей, взрывы были настолько мощными, что у многих "тряслись" дома.
Впоследствии начали сообщать еще о нескольких взрывах. По словам администраторов местных Telegram-каналов слышны звуки детонации снарядов.
Напомним, в январе Андрющенко сообщал, что в Мариуполе и окрестных селах гражданские и военные российские оккупанты продают свою еду и сухпайки местным жителям. На заработанные таким образом деньги россияне покупают самогон.