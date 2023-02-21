У Маріуполі лунають потужні вибухи: що відомо

Місцеві мешканці кажуть, що чутно, як детонують снаряди

Ввечері 21 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи. Мешканці міста кажуть про сім гучних вибухів.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"У Маріуполі сьогодні розквітає бавовна. 7 гучних вибухів. На ППО з них схоже лише два", — йдеться у повідомленні.

За словами місцевих мешканців вибухи були настільки потужними, що у багатьох "трусилися" будинки.

Згодом почали повідомляти про ще кілька вибухів. За словами адміністраторів місцевих Telegram-каналів чутно звуки детонації снарядів.

Нагадаємо, у січні Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі та навколишніх селах цивільні та військові російські окупанти продають свою їжу та сухпайки місцевим жителям. На зароблені таким чином гроші росіяни купують самогон.