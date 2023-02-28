Во Львове хотят внедрить программу улучшенного питания для военных

Для этого необходимо дополнительно выделить 1836000,0 грн из местного бюджета

Во Львове предлагают ввести городскую программу обеспечения улучшенного питания военнослужащих, которые проходят лечение (реабилитацию) в учреждениях здравоохранения.

Комиссия здравоохранения и социальной защиты уже поддержала проект постановления, а на этой неделе его еще предстоит рассмотреть на пленарном заседании Львовского городского совета.

Как говорится в пояснительной записке, во время лечения тяжелых травм и прохождении курса реабилитации военнослужащие нуждаются в улучшенном питании, которое в условиях ограниченного финансирования вследствие низких тарифов за пролеченные случаи стационарных пациентов ЗОЗ Львовской МТГ и специфики требований Договоров о предоставлении медицинских услуг, заключенных с ЧС обеспечить. По этой причине возникла необходимость такой программы, которая была бы направлена на обеспечение дополнительного (улучшенного) питания военнослужащих.

Для этих целей необходимо дополнительно выделить средства в сумме 1 836 000,0 грн из местного бюджета (100 военнослужащих х 306 дней х 60,0 грн) на период с 1 марта 2023 г. и до конца года. С внедрением программы ожидают, что течение заболевания у военнослужащих будет более быстрым, а также меньше времени потребуется для восстановления организма.

Напомним, мы ранее писали, что Минобороны Украины снизило цены на услуги по организации питания военных в 2023 году. Согласно обновленным договорам, сроки действия соглашений были сокращены, а стоимость услуг по организации питания уменьшена до 137,04-144,06 грн.

Добавим, недавно СМИ сообщали, что Минобороны покупает продукты для армии в два-три раза дороже. Журналисты сравнили цены одного из сделок с ценниками столичных магазинов.

К примеру, выяснилось, что Минобороны покупало яйца по 17 гривен за штуку, тогда как розничная цена на прилавках магазинов не превышает 7 грн за штуку.