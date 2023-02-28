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В медучреждениях Львова хотят ввести программу улучшенного питания для военных

28 февраля 2023 12:10
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове хотят внедрить программу улучшенного питания для военных
Для этого необходимо дополнительно выделить 1836000,0 грн из местного бюджета
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове предлагают ввести городскую программу обеспечения улучшенного питания военнослужащих, которые проходят лечение (реабилитацию) в учреждениях здравоохранения.

Комиссия здравоохранения и социальной защиты уже поддержала проект постановления, а на этой неделе его еще предстоит рассмотреть на пленарном заседании Львовского городского совета.

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Как говорится в пояснительной записке, во время лечения тяжелых травм и прохождении курса реабилитации военнослужащие нуждаются в улучшенном питании, которое в условиях ограниченного финансирования вследствие низких тарифов за пролеченные случаи стационарных пациентов ЗОЗ Львовской МТГ и специфики требований Договоров о предоставлении медицинских услуг, заключенных с ЧС обеспечить. По этой причине возникла необходимость такой программы, которая была бы направлена на обеспечение дополнительного (улучшенного) питания военнослужащих.

Для этих целей необходимо дополнительно выделить средства в сумме 1 836 000,0 грн из местного бюджета (100 военнослужащих х 306 дней х 60,0 грн) на период с 1 марта 2023 г. и до конца года. С внедрением программы ожидают, что течение заболевания у военнослужащих будет более быстрым, а также меньше времени потребуется для восстановления организма.

Напомним, мы ранее писали, что Минобороны Украины снизило цены на услуги по организации питания военных в 2023 году. Согласно обновленным договорам, сроки действия соглашений были сокращены, а стоимость услуг по организации питания уменьшена до 137,04-144,06 грн.

Добавим, недавно СМИ сообщали, что Минобороны покупает продукты для армии в два-три раза дороже. Журналисты сравнили цены одного из сделок с ценниками столичных магазинов.

К примеру, выяснилось, что Минобороны покупало яйца по 17 гривен за штуку, тогда как розничная цена на прилавках магазинов не превышает 7 грн за штуку.

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