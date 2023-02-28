У Львові хочуть впровадити програму покращеного харчування для військових

Для цього необхідно додатково виділити 1 836 000, 0 грн з місцевого бюджету

У Львові пропонують впровадити міську програму забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, що проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров’я громади.

Комісія охорони здоров’я та соціального захисту уже підтримала проєкт ухвали, а цього тижня її ще мають розглянути на пленарному засіданні Львівської міської ради.

Як йдеться у пояснювальній записці, під час лікування важких травм та проходженні курсу реабілітації військовослужбовці потребують покращеного харчування, яке в умовах обмеженого фінансування внаслідок низьких тарифів за проліковані випадки стаціонарних пацієнтів ЗОЗ Львівської МТГ та специфіки вимог Договорів про надання медичних послуг, укладених з НСЗУ, складно забезпечити. Із цієї причині виникла необхідність такої проограми, яка була б скерована на забезпечення додаткового (покращеного) харчування військовослужбовців.

Для цих цілей необхідно додатково виділити кошти в сумі 1 836 000, 0 грн з місцевого бюджету (100 військовослужбовців х 306 днів х 60,0 грн) на період з 1 березня 2023 і до кінця року. Із впровадженням програми очікують, що перебіг захворювання у військовослужбовців буде швидшим, а також менше часу потрібно буде для відновлення організму.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Міноборони України знизило ціни на послуги з організації харчування військових у 2023 році. Відповідно до оновлених договорів, терміни дії угод було скорочено, а вартість послуг з організації харчування зменшено до 137,04-144,06 грн.

Додамо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Міноборони купує продукти для армії вдвічі-втричі дорожче. Журналісти порівняли ціни однієї з угод із цінниками столичних магазинів.

Наприклад, з'ясувалося, що Міноборони купувало яйця по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна на прилавках магазинів не перевищує 7 грн за штуку.