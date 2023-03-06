В Мелитополе коллаборанты начали "битву" за место в российской госдуме: что происходит

Бывший депутат от Опоблока возглавил филиал "Справедливой России" на оккупированном Запорожье

Известный мелитопольский коллаборант Юрий Онищук, возглавивший в оккупации местный водоканал, получил место в прокремлевской партии "Справедливая Россия". Таким образом, Онищук хочет попасть в госдуму рф.

Об этом сообщило местное издание "Риа-Мелитополь".

Из Мелитополя — в госдуму

Бывший украинский депутат от Оппозиционного блока Юрий Онищук, в рамках сотрудничества с оккупантами незаконно возглавивший мелитопольский водоканал, получил место в российской парламентской партии "Справедливая россия".

Таким образом, прогнозирует издание, Онищук, возглавивший региональное отделение этой партии, хочет попасть в государственную думу страны-агрессора.

Заявление на госизмена

"Риа-Мелитополь" узнало, что на заседании "партийной ячейки" Юрий Онищук заявил о поддержке политики владимира путина и войны в Украине.

Это заявление может обернуться для коллаборанта подозрением в государственной измене и уголовным преследованием по украинскому законодательству.

Напомним, что главный гауляйтер оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий своим указом признал админцентр захваченных районов Мелитополь. До этого россияне считали столицей аннексированной "Запорожской области" именно Запорожье, которое никогда не было подконтрольно оккупантам.

Фото из открытых источников