​​​​​​​У Мелітополі колаборанти почали "битву" за місце в російській держдумі: що відбувається

Колишній депутат від Опоблоку очолив філію "Справедливой России" на окупованому Запоріжжі

Відомий мелітопольський колаборант Юрій Онищук, який в окупації очолив місцевий водоканал, отримав місце у прокремлівській партії "Справедливая Россия". Таким чином, Онищук хоче потрапити до держдуми рф.

Про це повідомило місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

Із Мелітополя — в держдуму

Колишній український депутат від Опозиційного блоку Юрій Онищук, який в рамках співпраці із окупантами незаконно очолив мелітопольський водоканал, отримав місце в російській парламентській партії "Справедливая россия".

Таким чином, прогнозує видання, Онищук, який очолив регіональну філію цієї партії, хоче потрапити у державну думу країни-агресора.

Заява на держзраду

"Ріа-Мелітополь" дізналося, що на засіданні "партійного осередку" Юрій Онищук заявив про підтримку політики володимира путіна та війни в Україні.

Ця заява може обернутися для колаборанта підозрою у державній зраді і кримінальним переслідуванням за українським законодавством.

Нагадаємо, що головний гауляйтер окупованих територій Запорізької області Євген Балицький своїм указом визнав адмінцентром захоплених районів Мелітополь. До цього росіяни вважали столицею анексованої "Запорізької області" саме Запоріжжя, яке ніколи не було підконтрольне окупантам.

Фото з відкритих джерел