В Мелитополе оккупанты взялись за тех людей, которые выращивают на продажу фрукты

Российские захватчики обманули сельхозпроизводителей, загнав их в серьезные убытки

На оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты начали терроризировать сельхозпроизводителей. В частности, представители местной администрации перечисляют фруктовые деревья у местных жителей.

Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".

Оккупанты переписывают фруктовые деревья

Производители сельхозпродукции, оставшиеся на оккупированной территории Запорожской области, заявили о начале нового террора со стороны оккупантов.

Российские захватчики начали обходить дворы в Мелитополе и окрестных селах, переписывая количество фруктовых деревьев.

Также у жителей Мелитополя, которые выращивают фрукты на продажу, переписывают площадь, занятую деревьями, наличие и количество работников.

Ущерб запорожских аграриев

Из-за оккупации региона мелитопольские сельхозпроизводители не смогли не только заработать за прошлый сезон, а в большинстве завершили 2022 год с убытками. Иногда эти убытки составляют от 150 до 400 тысяч гривен.

"Сначала нам обещали, что зелень, фрукты и ягоды мы будем возить в Москву, Санкт-Петербург, Крым. Но пришло лето, и вывозить фрукты нам запретили", — рассказывают мелитопольские фермеры.

Агробизнесмены на оккупированных территориях заявляют, что проблема была не только с рынками сбыта, но и с самой уборкой урожая, потому что многие люди, ранее работавшие на них, выехали из подконтрольных россиянам районов на свободную украинскую территорию.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Мелитополе устроили так называемую "инвентаризацию жилищного фонда". Они проверяют все квартиры в городе и выселяют людей, которые не могут доказать право собственности на жилье.

Добавим, что на днях в Мелитополе "кадыровцы" изнасиловали российскую пропагандистку с телеканала НТВ Ольгу Зенкову.

Фото: ombudsman.gov.ua