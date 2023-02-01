У Мелітополі окупанти взялися за тих людей, які вирощують на продаж фрукти

У Мелітополі окупанти почали перепис фруктових дерев у місцевих жителів
На окупованій території Запорізької області російські окупанти почали тероризувати сільгоспвиробників. Зокрема, представники місцевої “адміністрації” перераховують фруктові дерева у місцевих жителів.
Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".
-
Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів
-
Прем’єр Швеції розповів, хто заважає їм вступити до НАТО
-
Світові центробанки побили рекорд із купівлі золота, — Reuters
-
Російські військові блогери все частіше розповідають про невдачі кремля на війні, — ISW
-
Українці збільшили кількість переказів коштів через ПриватБанк з-за кордону: рейтинг країн
-
Подробиці нового телепроєкту з Лесею Нікітюк та зірками українського шоу-бізнесу
-
Ілля Забарний став рекордним трансфером в історії "Динамо": навіть Андрій Шевченко обійшовся "Мілану" дешевше
-
30% українських шкіл працюють лише дистанційно: в яких регіонах освітні послуги надаються онлайн
-
Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого
-
Україна може отримати два сучасні американські безпілотники за один долар, – ЗМІ
Окупанти переписують фруктові дерева
Виробники сільгосподарської продукції, які залишилися на окупованій території Запорізької області, заявили про початок нового терору з боку окупантів.
Російські загарбники почали обходити обійстя у Мелітополі та навколишніх селах, переписуючи кількість фруктових дерев.
Також у тих мешканців Мелітополя, які вирощують фрукти на продаж, переписують площу, зайняту деревами, наявність та кількість працівників.
Збитки запорізьких аграріїв
Через окупацію регіону мелітопольські сільгоспвиробники не змогли не те що заробити за минулий сезон, а у більшості завершили 2022 рік зі збитками. Іноді ці збитки складають від 150 до 400 тисяч гривень.
"Спочатку нам обіцяли, що зелень, фрукти та ягоди ми возитимемо до Москви, Санкт-Петербурга, Криму. Але прийшло літо, і вивозити фрукти нам заборонили", — розповідають мелітопольські фермери.
Агробізнесмени на окупованих територіях заявляють, що проблема була не тільки із ринками збуту, а і з самим збиранням врожаю, бо багато людей, які раніше працювали на них, виїхали з підконтрольних росіянам районів на вільну українську територію.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Мелітополі влаштували так звану "інвентаризацію житлового фонду". Вони перевіряють усі квартири у місті та виселяють людей, які не можуть довести право власності на житло.
Додамо, що днями у Мелітополі "кадировці" зґвалтували російську пропагандистку з телеканалу НТВ Ольгу Зєнкову.
Фото: ombudsman.gov.ua