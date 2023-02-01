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​​​​​​​У Мелітополі окупанти почали перепис фруктових дерев у місцевих жителів

1 лютого 2023 07:22
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
У Мелітополі окупанти взялися за тих людей, які вирощують на продаж фрукти
Російські загарбники обдурили сільгоспвиробників, загнавши їх у серйозні збитки
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

На окупованій території Запорізької області російські окупанти почали тероризувати сільгоспвиробників. Зокрема, представники місцевої “адміністрації” перераховують фруктові дерева у місцевих жителів.

Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

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Окупанти переписують фруктові дерева

Виробники сільгосподарської продукції, які залишилися на окупованій території Запорізької області, заявили про початок нового терору з боку окупантів.

Російські загарбники почали обходити обійстя у Мелітополі та навколишніх селах, переписуючи кількість фруктових дерев.

Також у тих мешканців Мелітополя, які вирощують фрукти на продаж, переписують площу, зайняту деревами, наявність та кількість працівників.

Збитки запорізьких аграріїв

Через окупацію регіону мелітопольські сільгоспвиробники не змогли не те що заробити за минулий сезон, а у більшості завершили 2022 рік зі збитками. Іноді ці збитки складають від 150 до 400 тисяч гривень.

"Спочатку нам обіцяли, що зелень, фрукти та ягоди ми возитимемо до Москви, Санкт-Петербурга, Криму. Але прийшло літо, і вивозити фрукти нам заборонили", — розповідають мелітопольські фермери.

Агробізнесмени на окупованих територіях заявляють, що проблема була не тільки із ринками збуту, а і з самим збиранням врожаю, бо багато людей, які раніше працювали на них, виїхали з підконтрольних росіянам районів на вільну українську територію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Мелітополі влаштували так звану "інвентаризацію житлового фонду". Вони перевіряють усі квартири у місті та виселяють людей, які не можуть довести право власності на житло.

Додамо, що днями у Мелітополі "кадировці" зґвалтували російську пропагандистку з телеканалу НТВ Ольгу Зєнкову.

Фото: ombudsman.gov.ua

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