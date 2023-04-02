В Мелитополе раздались взрывы
В городе Мелитополь раздаются взрывы. По предварительной информации, ВСУ ударили по оккупантам.
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.
В Мелитополе раздаются взрывы
Уже в третий раз через неделю что-то взрывается в Мелитополе. Жители фиксируют чёрный дым.
Местные СМИ опубликовали видео, как военные ВСУ запустили ракеты по оккупантам.
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"29 марта сначала раздался грохот взрывного грома и сияние молний. Затем густой хлопковый туман в районе подстанции локомотивного депо", — сообщил Иван Федоров.
В северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовце и некоторых других окрестных селах исчез свет.