У Мелітополі пролунали вибухи

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У місті Мелітополь лунають вибухи. За попередньою інформацією, ЗСУ вдарили по окупантах.

Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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У Мелітополі лунають вибухи

Вже втретє за тиждень щось вибухає у Мелітополі. Жителі фіксують чорний дим.

Місцеві ЗМІ опублікували відео, як військові ЗСУ запустили ракети по окупантах.

Інформація доповнюється...

"29 березня спочатку пролунав гуркіт вибухового грому і сяйво блискавок. Потім густий бавовняний туман в районі підстанції локомотивного депо", — повідомив Іван Федоров.



У північних і західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло.