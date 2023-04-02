У Мелітополі пролунали вибухи
У місті Мелітополь лунають вибухи. За попередньою інформацією, ЗСУ вдарили по окупантах.
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
У Мелітополі лунають вибухи
Вже втретє за тиждень щось вибухає у Мелітополі. Жителі фіксують чорний дим.
Місцеві ЗМІ опублікували відео, як військові ЗСУ запустили ракети по окупантах.
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"29 березня спочатку пролунав гуркіт вибухового грому і сяйво блискавок. Потім густий бавовняний туман в районі підстанції локомотивного депо", — повідомив Іван Федоров.
У північних і західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло.