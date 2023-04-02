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У Мелітополі пролунали вибухи

2 квітня 2023 10:21
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Фото ілюстративне
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

У місті Мелітополь лунають вибухи. За попередньою інформацією, ЗСУ вдарили по окупантах.

Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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У Мелітополі лунають вибухи

Вже втретє за тиждень щось вибухає у Мелітополі. Жителі фіксують чорний дим.

Місцеві ЗМІ опублікували відео, як військові ЗСУ запустили ракети по окупантах.

Інформація доповнюється...

"29 березня спочатку пролунав гуркіт вибухового грому і сяйво блискавок. Потім густий бавовняний туман в районі підстанції локомотивного депо", — повідомив Іван Федоров.

У північних і західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло.

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