В Мелитополе враг собирается судить администраторов украинских Telegram-каналов

Военный российской армии в Мелитополе. Фото: российские СМИ

Оккупанты в Мелитополе планируют устроить судилище над администраторами украинских Telegram-каналов "РИА — Мелитополь" и "Мелитополь – это Украина". Их обвиняют в терроризме.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Судилище оккупантов в Мелитополе

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, враг готовит судилище над администраторами украинских Telegram-каналов.

"После 20 августа они исчезли, и ничего не было известно об их местонахождении, об их состоянии и о том, что с ними происходит. На днях враг выложил видео, которые, конечно же, не соответствуют действительности, где люди наговаривают сами на себя, что вроде бы предоставляли данные о передвижении российской техники и т.д", — заявил Федоров.

По его словам, оккупанты инкриминируют им терроризм и хотят лишить свободы на срок от 12 до 20 лет.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что среди оккупантов продолжается зачистка. Они устраняют тех, кто не хочет воевать. По словам Федорова, у российских солдат тоже продолжается самоликвидация. При этом он напомнил, что в конце сентября он сообщал о том, что были обнаружены тела двух русских солдат на обочине.