У Мелітополі ворог збирається судити адміністраторів українських Telegram-каналів

Військовий російської армії у Мелітополі. Фото: російські ЗМІ

Оккупанти у Мелітополі планують влаштувати судилище над адміністраторами українських Telegram-каналів "РІА — Мелітополь" і "Мелітополь – це Україна". Їм закидають тероризм.

Про це в етері Національного тетемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Читайте також:

Судилище окупантів у Мелітополі

За словами міського голова Мелітополя Івана Федорова, ворог готує судилище над адміністраторами українських Telegram-каналів.

"Після 20 серпня вони зникли, і нічого не було відомо про їх місцеперебування, про їх стан та про те, що з ними відбувається. Днями ворог виклав відео, які звичайно ж не відповідають дійсності, де люди наговорюють самі на себе, що начебто надавали дані про пересування російської техніки тощо", — заявив Федоров.

За його словами, окупанти інкримінують їм тероризм та хочуть позбавити волі на термін від 12 до 20 років.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що серед окупантів продовжується зачистка. Вони ліквідовують тих, хто не хоче воювати. За словами Федорова, у російських солдатів також продовжується самоліквідація. При цьому він нагадав, що наприкінці вересня він повідомляв про те, що було знайдено тіла двох російських солдатів на узбіччі.