В сети показали, как выглядит пока Голая Пристань на Херсонщине

Затопленный город в Херсонской обл. Фото: скриншот с видео

Последствия подрыва Каховской ГЭС устраняют до сих пор. В настоящее время город Голая Пристань Скадовского района Херсонской области все еще затоплен.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

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Что известно о затоплении Голой Пристани

В июне уровень воды в центре Голой Пристани составлял около метра. На некоторых улицах города воды было меньше – до 50 сантиметров.

Голая Пристань находилась в оккупации на момент затопления, поэтому город не обошел гуманитарный кризис.

Город стоит в воде и по сей день. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные журналистом Денисом Казанским.

"Гола Пристань в Херсонской области так и осталась затопленной после подрыва армией РФ плотины Каховской ГЭС. Тотальная разруха и смерть везде, куда ступает нога российского солдата", — подписал видео Казанский.

Напомним, природоохранники засеяли дно Каховского водохранилища.

Также Зеленский ответил, будет ли Украина восстанавливать Каховскую ГЭС.