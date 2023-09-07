Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В сети показали, как выглядит пока Голая Пристань на Херсонщине arrow

В сети показали, как выглядит пока Голая Пристань на Херсонщине

7 сентября 2023 17:35
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В сети показали, как выглядит пока Голая Пристань на Херсонщине
Затопленный город в Херсонской обл. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Последствия подрыва Каховской ГЭС устраняют до сих пор. В настоящее время город Голая Пристань Скадовского района Херсонской области все еще затоплен.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Читайте также:

Что известно о затоплении Голой Пристани

В июне уровень воды в центре Голой Пристани составлял около метра. На некоторых улицах города воды было меньше – до 50 сантиметров.

Голая Пристань находилась в оккупации на момент затопления, поэтому город не обошел гуманитарный кризис.

Город стоит в воде и по сей день. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные журналистом Денисом Казанским.

"Гола Пристань в Херсонской области так и осталась затопленной после подрыва армией РФ плотины Каховской ГЭС. Тотальная разруха и смерть везде, куда ступает нога российского солдата", — подписал видео Казанский.

Напомним, природоохранники засеяли дно Каховского водохранилища.

Также Зеленский ответил, будет ли Украина восстанавливать Каховскую ГЭС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз