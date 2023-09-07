У мережі показали, як наразі виглядає Гола Пристань на Херсонщині

Затоплене місто у Херсонській обл. Фото: скриншот з відео

Наслідки підриву Каховської ГЕС усувають і досі. Наразі місто Гола Пристань Скадовського району Херсонської області все ще затоплене.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

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У червні рівень води у середмісті Голої Пристані складав близько метра. На деяких вулицях міста води було менше — до 50 сантиметрів.

Гола Пристань перебувала в окупації на момент затоплення, тож місто не оминула гуманітарна криза.

Місто стоїть у воді і до нині. Про це свідчать кадри опубліквані журналісто Денисом Казанським.

"Гола Пристань на Херсонщині так і залишилась затопленою після підриву армією РФ греблі Каховської ГЕС. Тотальна розруха та смерть скрізь, куди ступає нога російського солдата", — підписав відео Казанський.

Нагадаємо, природоохоронці засіяли дно Каховського водосховища.

Також Зеленський відповів, чи буде Україна відновлювати Каховську ГЕС.