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В сети показали лагеря ЧВК "Вагнер" в Беларуси

3 июля 2023 22:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В сети показали лагеря ЧВК "Вагнер" в Беларуси
Полевой лагерь в Беларуси. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Строительство лагерей для наемников ЧВК "Вагнер", связанных с Пригожиным, началось в Осиповичском районе, расположенном на юго-западе Могилевской области в Беларуси. Снимки, сделанные местным жителем, показывают устанавливаемые палатки, буржуйки и настилы внутри них. 

Об этом пишут российские СМИ.

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В сообщении говорится, что каждая палатка способна вместить до 60 человек, а процесс установки одной занимает не более 30 минут.

Также накануне появились сообщения в Telegram, связанных с организацией, что набор "вагнеровцев" был приостановлен после бунта. Причины указывают на "временное отсутствие" наемников в войне и "перемещение в Беларусь". 

вагнер
Полевой лагерь в Беларуси. Фото: росСМИ
вагнер
Полевой лагерь в Беларуси. Фото: росСМИ
вагнер
Полевой лагерь в Беларуси. Фото: росСМИ

ЧВК "Вагнер" начала передислокацию наемников в Беларусь

Согласно информации, опубликованной на Telegram Grey Zone, связанном с наемниками, боевики Частной Военной Компании (ЧВК) "Вагнер" развернули свои лагеря в Беларуси. В этих лагерях боевики проводят тренировки на танках, обучаются работе с тяжелой военной техникой и осваивают тактику штурмовых действий.

Вместе с тем родственники наемников сообщили, что их близкие уже прибыли в Беларусь или готовятся к отправке. Они утверждают, что наемников временно освободили от участия в боевых действиях на период от одного до полутора месяцев, во время которого они будут заниматься обучением беларусских военных. Информация указывает на то, что в конце июня в Беларусь был отправлен батальон "вагнеровцев", включающий до 950 человек.

Напомним, издание The New York Times отметило: бунт Евгения Пригожина и реакция на него Кремля показали, что сегодня власть российского диктатора Владимира Путина слаба как никогда за более чем два десятилетия его правления.

Добавим, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что российский президент Владимир Путин стал слабее из-за бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Это показывает, что он "не единственный хозяин в городе" и "потерял монополию на силу"

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