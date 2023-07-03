У мережі показали табори ПВК "Вагнер" у Білорусі

Польовий табір у Білорусі. Фото: росЗМІ

Будівництво таборів для найманців ПВК "Вагнер", пов'язаних із Пригожиним, розпочалося в Осиповичському районі, розташованому на південному заході Могилівської області у Білорусі. Знімки, зроблені місцевим жителем, показують намети, буржуйки і настили всередині них.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Польовий табір у Білорусі

У повідомленні йдеться, що кожен намет здатний вмістити до 60 осіб, а процес встановлення одного триває не більше 30 хвилин.

Також напередодні з'явилися повідомлення в Telegram, пов'язані з організацією, що набір "вагнерівців" було припинено після бунту. Причини вказують на "тимчасову відсутність" найманців у війні та "переміщення до Білорусі".

Польовий табір у Білорусі. Фото: росЗМІ

Польовий табір у Білорусі. Фото: росЗМІ

Польовий табір у Білорусі. Фото: росЗМІ

ПВК "Вагнер" розпочала передислокацію найманців до Білорусі

Згідно з інформацією, опублікованою на Telegram Grey Zone, пов'язаному з найманцями, бойовики Приватної Військової Компанії (ПВК) "Вагнер" розгорнули свої табори в Білорусі. У цих таборах бойовики проводять тренування на танках, навчаються працювати з важкою військовою технікою та освоюють тактику штурмових дій.

Водночас родичі найманців повідомили, що їхні близькі вже прибули до Білорусі чи готуються до відправки. Вони стверджують, що найманців тимчасово звільнили від участі у бойових діях на період від одного до півтора місяця, під час якого вони займатимуться навчанням білоруських військових. Інформація вказує на те, що наприкінці червня до Білорусі було відправлено батальйон "вагнерівців", що включає до 950 осіб.

Нагадаємо, видання The New York Times зазначило: бунт Євгена Пригожина та реакція на нього Кремля показали, що сьогодні влада російського диктатора Володимира Путіна слабка як ніколи за більш як два десятиліття його правління.

Додамо, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що російський президент Володимир Путін став слабшим через бунт глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Це показує, що він "не єдиний господар у місті" та "втратив монополію на силу"