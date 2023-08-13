Попадание по военной базе оккупантов в Херсонской области. Фото: скриншот

Бойцы ВСУ шаг за шагом освобождают украинскую территорию от оккупантов. И не оставляют ничего, что принес в Украину враг.

В сети появилось видео попадания по военной базе оккупантов в Херсонской области.

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Попадание по военной базе оккупантов

Видео, на котором видно пылающую военную базу врага в Херсонской области, обнародовали в Telegram на странице "Взгляд Назара".

Сама военная база, как сообщается, расположена в Раденске, что в Олешковской общине.

Напомним, на острове Змеиный бойцы ГПСУ и Главного управления разведки Минобороны установили пограничный знак. Таким образом, они восстановили историческую справедливость.