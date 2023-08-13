Влучання по військовій базі окупантів у Херсонській області. Фото: скриншот

Бійці ЗСУ крок за кроком звільняють українську територію від окупантів. І не залишають нічого, що приніс в Україну ворог.

У мережі з'явилося відео влучання по військовій базі окупантів у Херсонській області.

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Влучання по військовій базі окупантів

Відео, на якому видно як палає військова база ворога у Херсонській області оприлюднили у Telegram на сторінці "Погляд Назара".

Сама військова база, як повідомляється розташована у Раденську, що в Олешківській громаді.

Нагадаємо, на острові Зміїний бійці ДПСУ та Головного управління розвідки Міноборони встановили прикордонний знак. Таким чином вони відновили історичну справедливість.