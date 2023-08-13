У мережі з'явилося відео влучання по військовій базі окупантів у Херсонській області
13 серпня 2023 02:21
Влучання по військовій базі окупантів у Херсонській області. Фото: скриншот
Бійці ЗСУ крок за кроком звільняють українську територію від окупантів. І не залишають нічого, що приніс в Україну ворог.
У мережі з'явилося відео влучання по військовій базі окупантів у Херсонській області.
Читайте також:
Влучання по військовій базі окупантів
Відео, на якому видно як палає військова база ворога у Херсонській області оприлюднили у Telegram на сторінці "Погляд Назара".
Сама військова база, як повідомляється розташована у Раденську, що в Олешківській громаді.
Нагадаємо, на острові Зміїний бійці ДПСУ та Головного управління розвідки Міноборони встановили прикордонний знак. Таким чином вони відновили історичну справедливість.