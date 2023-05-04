В Николаевской области информатор РФ следил за боевой авиацией ВСУ

Военная контрразведка СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала информатора, который работал на российскую разведку для сбора информации о дислокации и перемещении ВСУ в Николаевской области. Злоумышленником оказался житель Крыма, который встал на военный учет России после того, как полуостров был временно оккупирован в 2014 году.

Об этом сообщает СБУ.

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"В Крыму злоумышленник получил паспорт гражданина России и добровольно встал на военный учет страны-агрессора. Впоследствии на него вышел представитель российской спецслужбы с "предложением" о негласном сотрудничестве", — говорится в сообщении.

Житель Крыма был призван в украинскую армию в прошлом году, и находился в одной из воинских частей. За время своей службы он шпионил за перемещением боевых самолетов и системы противовоздушной обороны, а также собирал информацию о складах боеприпасов и горюче-смазочных материалов Сил обороны.

Согласно сообщению СБУ, задержанный передавал полученную информацию оккупантам через свою бывшую жену, используя анонимный мессенджер. Его действия были обнаружены в результате многоэтапной спецоперации, которую проводила военная контрразведка.

Российские документы подозреваемого. Фото: СБУ

Российские документы подозреваемого. Фото: СБУ

Российские документы подозреваемого. Фото: СБУ

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала двух послушников УПЦ МП Почаевской лавры. Они открыто поддерживали вооруженную агрессию России и помогали оккупантам.

Злоумышленником оказался 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры. Мужчина использовал профили в запрещенных соцсетях РФ, через которые активно распространял нарративы пропаганды Кремля.