Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Николаевской области информатор РФ следил за боевой авиацией ВСУ arrow

В Николаевской области информатор РФ следил за боевой авиацией ВСУ

4 мая 2023 14:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Николаевской области информатор РФ следил за боевой авиацией ВСУ
Военная контрразведка СБУ. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины задержала информатора, который работал на российскую разведку для сбора информации о дислокации и перемещении ВСУ в Николаевской области. Злоумышленником оказался житель Крыма, который встал на военный учет России после того, как полуостров был временно оккупирован в 2014 году.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Как работал информатор РФ

"В Крыму злоумышленник получил паспорт гражданина России и добровольно встал на военный учет страны-агрессора. Впоследствии на него вышел представитель российской спецслужбы с "предложением" о негласном сотрудничестве", — говорится в сообщении.

Житель Крыма был призван в украинскую армию в прошлом году, и находился в одной из воинских частей. За время своей службы он шпионил за перемещением боевых самолетов и системы противовоздушной обороны, а также собирал информацию о складах боеприпасов и горюче-смазочных материалов Сил обороны.

Согласно сообщению СБУ, задержанный передавал полученную информацию оккупантам через свою бывшую жену, используя анонимный мессенджер. Его действия были обнаружены в результате многоэтапной спецоперации, которую проводила военная контрразведка.

СБУ
Российские документы подозреваемого. Фото: СБУ
СБУ
Российские документы подозреваемого. Фото: СБУ
Документы СБУ
Российские документы подозреваемого. Фото: СБУ

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала двух послушников УПЦ МП Почаевской лавры. Они открыто поддерживали вооруженную агрессию России и помогали оккупантам.

Злоумышленником оказался 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры. Мужчина использовал профили в запрещенных соцсетях РФ, через которые активно распространял нарративы пропаганды Кремля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас