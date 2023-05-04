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У Миколаївській області інформатор РФ стежив за бойовою авіацією ЗСУ

4 травня 2023 14:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Миколаївській області інформатор РФ стежив за бойовою авіацією ЗСУ
Військова контррозвідка СБУ. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України затримала інформатора, який працював на російську розвідку для збору інформації про дислокацію та переміщення ЗСУ у Миколаївській області. Зловмисником виявився житель Криму, який став на військовий облік Росії після того, як острів був тимчасово окупований у 2014 році.

Про це повідомляє СБУ.

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Як працював інформатор РФ

"У Криму зловмисник отримав паспорт громадянина Росії й добровільно став на військовий облік країни-агресора. Згодом на нього вийшов представник російської спецслужби із "пропозицією" щодо негласної співпраці", — йдеться у повідомленні.

Жителя Криму було призвано в українську армію минулого року, і він перебував в одній із військових частин. За час своєї служби він шпигував за переміщенням бойових літаків та системи протиповітряної оборони, а також збирав інформацію про склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів Сил оборони.

За повідомленням СБУ, затриманий передавав отриману інформацію окупантам через свою колишню дружину, використовуючи анонімний месенджер. Його дії було виявлено внаслідок багатоетапної спецоперації, яку проводила військова контррозвідка.

СБУ
Російські документи підозрюваного. Фото: СБУ
СБУ
Російські документи підозрюваного. Фото: СБУ
Документи СБУ
Російські документи підозрюваного. Фото: СБУ

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала двох послушників УПЦ МП Почаївської лаври. Вони відкрито підтримували збройну агресію Росії та допомагали окупантам.

Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври. Чоловік використовував профілі у заборонених соцмережах РФ, через які активно розповсюджував наративи пропаганди Кремля.

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