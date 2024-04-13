В Минэнерго назвали цель российских ударов по украинской энергетике
Министр энергетики Герман Галущенко назвал цель российских ударов по украинской энергетике. По его словам, речь идет об уничтожении маневровой генерации.
Об этом Герман Галущенко сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Черновцах под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.
Российские обстрелы украинской энергетики
В результате атак РФ на объекты украинской энергетической инфраструктуры система потеряла значительный объем генерации электроэнергии.
"Удары с 22 марта происходят по энергетической системе ежедневно, они самые масштабные, даже если сравнивать с 2022-2023 годами. Мы потеряли значительный объем тепловой и гидрогенерации. Также происходят удары по объектам передачи электроэнергии. Враг спланировал все удары, чтобы уничтожить маневровую генерацию в стране. Но, несмотря на все эти атаки, система удержана, она сбалансирована и сегодня работает стабильно", — отметил Галущенко.
Министр ознакомил участников Конгресса с мероприятиями, которые планируются по восстановлению и наращиванию мощностей.
"Наиболее быстрое решение — это ремонт того, что повреждено. Наши группы уже работают в странах, которые предложили использовать старое аналогичное оборудование в качестве доноров для возможного ремонта оборудования", — отметил он.
Планируется также увеличение пропускных способностей импорта электроэнергии. Кроме того, начата реализация проектов по расширению и повышению эффективности маневровых мощностей.
Напомним, более 20 тысяч домохозяйств в Харьковской области остались без электроэнергии. Также в регионе есть проблемы по поставкам газа.
Также в ДТЭК заявили, что пока нет необходимости внедрять графики почасовых отключений света по всей стране. Однако заявляют о возможном введении таких мер летом.
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