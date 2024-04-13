В Минэнерго назвали цель российских ударов по украинской энергетике

Последствия российского обстрела украинской энергетики. Фото: ГСЧС

Министр энергетики Герман Галущенко назвал цель российских ударов по украинской энергетике. По его словам, речь идет об уничтожении маневровой генерации.

Об этом Герман Галущенко сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Черновцах под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

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В результате атак РФ на объекты украинской энергетической инфраструктуры система потеряла значительный объем генерации электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Минэнерго

"Удары с 22 марта происходят по энергетической системе ежедневно, они самые масштабные, даже если сравнивать с 2022-2023 годами. Мы потеряли значительный объем тепловой и гидрогенерации. Также происходят удары по объектам передачи электроэнергии. Враг спланировал все удары, чтобы уничтожить маневровую генерацию в стране. Но, несмотря на все эти атаки, система удержана, она сбалансирована и сегодня работает стабильно", — отметил Галущенко.

Министр ознакомил участников Конгресса с мероприятиями, которые планируются по восстановлению и наращиванию мощностей.

Конгресс местных и региональных властей. Фото: Минэнерго

"Наиболее быстрое решение — это ремонт того, что повреждено. Наши группы уже работают в странах, которые предложили использовать старое аналогичное оборудование в качестве доноров для возможного ремонта оборудования", — отметил он.

Планируется также увеличение пропускных способностей импорта электроэнергии. Кроме того, начата реализация проектов по расширению и повышению эффективности маневровых мощностей.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, более 20 тысяч домохозяйств в Харьковской области остались без электроэнергии. Также в регионе есть проблемы по поставкам газа.

Также в ДТЭК заявили, что пока нет необходимости внедрять графики почасовых отключений света по всей стране. Однако заявляют о возможном введении таких мер летом.