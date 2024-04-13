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У Міненерго назвали мету російських ударів по українській енергетиці

13 квітня 2024 22:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міненерго назвали мету російських ударів по українській енергетиці
Наслідки російського обстрілу української енергетики. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав мету російських ударів по українській енергетиці. За його словами, йдеться про знищення маневрової генерації.

Про це Герман Галущенко сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, що відбулося у Чернівцях під головуванням Президента України Володимира Зеленського. 

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Внаслідок атак РФ на об’єкти української енергетичної інфраструктури система втратила значний обсяг генерації електроенергії. 

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Президент України Володимир Зеленський. Фото: Міненерго

"Удари з 22 березня відбуваються по енергетичній системі щодня, вони наймасштабніші, навіть якщо порівнювати з 2022-2023 роками. Ми втратили значний обсяг теплової та гідрогенерації. Також відбуваються удари по об’єктах передачі електроенергії. Ворог спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні. Але, попри всі ці атаки, систему втримано, вона збалансована і сьогодні працює стабільно", — зазначив Галущенко.

Міністр ознайомив учасників Конгресу із заходами, які плануються для відновлення і нарощування потужностей.

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Конгрес місцевих та регіональних влад. Фото: Міненерго

 "Найбільш швидке рішення — це ремонт того, що пошкоджено. Наші групи вже працюють у країнах, які запропонували використати старе аналогічне обладнання як донорів для можливого ремонту устаткування", —
зазначив він. 

Планується також збільшення пропускних здатностей для імпорту електроенергії. Крім того, розпочато реалізацію проєктів з розширення та підвищення ефективності маневрових потужностей.

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Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, понад 20 тисяч домогосподарств на Харківщині залишилися без електроенергії. Також у регіоні є проблеми з постачання газу.

Також у ДТЕК заявили, що наразі не існує необхідності впроваджувати графіки погодинних відключень світла по всій країні. Проте заявляють про можливе введення таких заходів влітку.

Герман Галущенко
війна
українці
Міненерго
Україна
обстріли
енергетика

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