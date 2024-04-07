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В Минэнерго оценили шансы оккупантов достичь блэкаута в Украине

7 апреля 2024 23:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Минэнерго оценили шансы оккупантов достичь блэкаута в Украине
Украинские энергетики. Иллюстративное фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска за последнее время активизировали удары по энергетической инфраструктуре Украины. Однако даже при отрицательном сценарии всю генерацию мы не потеряем.

Об этом заявил Министр энергетики Украины Герман Галущенко для Ми Україна.

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Журналистка спросила министра, что будет в случае, если Украина потеряет всю генерацию электроэнергии, кроме атомной.

"Я думаю, силы генерации мы не потеряем. Если вы посмотрите на энергетический микс, то атом производит более 50% электроэнергии в государстве. Поэтому важнее определенные компоненты к этому с точки зрения передачи, но тотального блэкаута в стране они не достигнут", — сказал Галущенко.

Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в настоящее время в городе остается нехватка мощностей. Однако угрозы для масштабного отключения света по Харькову пока нет.

Также мы писали, что в Харьковской области из-за последствий вражеских обстрелов в городе и некоторых прилегающих районах было обесточено 500 тыс. абонентов.

Герман Галущенко
Минэнерго
электроэнергия
обстрелы
энергосистема
блэкаут

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