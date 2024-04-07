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У Міненерго оцінили шанси окупантів досягнути блекауту в Україні

7 квітня 2024 23:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Міненерго оцінили шанси окупантів досягнути блекауту в Україні
Українські енергетики. Ілюстративне фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська протягом останнього часу активізували удари по енергетичній інфраструктурі України. Однак навіть при негативному сценарії, всю генерацію ми не втратимо.

Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко для Ми Україна. 

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Журналістка запитала в міністра, що буде у разі, якщо Україна втратить всю генерацію електроенергії, окрім атомної.

"Я думаю сили генерації ми не втратимо. Якщо ви подивитесь на енергетичний мікс, то атом виробляє понад 50% електроенергії в державі. Тому важливіше певні компоненти до цього з погляду передачі, але тотального блекауту в країні вони не досягнуть", — сказав Галущенко.

Нагадаємо, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що наразі в місті лишається нестача потужностей. Однак загрози для масштабного відключення світла по Харкову наразі немає.

Також ми писали, що на Харківщині через наслідки ворожих обстрілів у місті та деяких прилеглих районах було знеструмлено 500 тис. абонентів. 

Герман Галущенко
Міненерго
електроенергія
обстріли
енергосистема
блекаут

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