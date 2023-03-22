В Минэнерго рассказали, как последние атаки рф повлияли на энергосистему Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко

В среду, 22 марта, генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей. Из-за ремонтных работ отключения возможны в Киевской и Житомирской областях.

Об этом рассказал Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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По словам главы Минэнерго, в настоящее время генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии потребителей по всей стране.

Однако из-за ремонтов сетевой инфраструктуры ограничения электроэнергии возможны в Житомирской и Киевской областях.

Также Герман Галущенко рассказал, что за последние сутки возобновлено электроснабжение около 3,5 тыс. абонентов в Донецкой и около 2 тыс. абонентов в Харьковской областях.

Напомним, накануне в Министерстве энергетики сообщали, что совместно с Минздравом начинают проект по оснащению украинских больниц солнечными панелями. Проект называется "Луч надежды".

Известно, что первая партия солнечных панелей итальянской компании Enel будет установлена для нужд ключевых общественных зданий, в частности в больницах страны.

На первом этапе в Украину поступит 5700 солнечных панелей по 350 Вт каждая, общей мощностью около 2 МВт.