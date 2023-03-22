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У Міненерго розповіли, як останні атаки рф вплинули на енергосистему України

22 березня 2023 11:10
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Міністр енергетики України Герман Галущенко
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У середу, 22 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. Через ремонтні роботи відключення можливі на Київщині та Житомирщині.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Деталі

За словами голови Міненерго, наразі генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Однак через ремонти мережевої інфраструктури обмеження електроенергії можливі на Житомирщині та Київщині.

Також Герман Галущенко розповів, що протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 3,5 тис. абонентам у Донецькій та близько 2 тис. абонентам у Харківській областях.

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві енергетики повідомляли, що спільно з МОЗ розпочинають проєкт з оснащення українських лікарень сонячними панелями. Проєкт має назву "Промінь надії". 

Відомо, що першу партію сонячних панелей італійської компанії Enel, буде встановлено для потреб ключових громадських будівель, зокрема в лікарнях країни. 

На першому етапі в Україну надійде 5 700 сонячних панелей по 350 Вт кожна, загальна потужність близько 2 МВт. 

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