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В Минобороны Британии рассказали, когда Украина сможет получить истребители Typhoon

18 февраля 2023 12:55
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Бен Уоллес рассказал, когда Украина получит истребители Typhoon
В ведомстве говорят, что вероятнее всего это произойдет после завершения войны
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Украина получит современные британские истребители Typhoon. Однако произойдет это уже после завершения войны.

Об этом в интервью Spiegel заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Подробности

По словам главы оборонного ведомства Британии, западные партнеры своим решением демонстрируют поддержку Украины. Однако пока они не могут анонсировать быстрые поставки истребителей.

"По крайней мере, не на этом этапе войны, и я уверен, что не будет даже через шесть месяцев. Пройдет достаточно много времени, прежде чем кто-нибудь поставит истребители в Украину, давайте будем честными по этому поводу. Современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены в Украину только после войны", — сказал Уоллес.

Истребитель Typhoon

По его словам, таков консенсус среди западных партнеров.

Впрочем, министр отмечает, что они сигнализируют, что готовы пойти на этот шаг, а значит, они демонстрируют собственную решимость помогать Украине столько, сколько это потребуется.

Также Уоллес рассказал, что на самом деле много времени занимает именно подготовка пилотов.

"Поэтому лучше начать уже сейчас. Мы все не знаем, как эта война будет продолжаться, продлится ли она еще год или два. Начиная подготовку истребителей, мы готовим себя ко всему непредсказуемому, с другой стороны, мы ничего не теряем", — отметил он.

Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен. Однако на это нужно время.

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