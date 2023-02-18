Бен Воллес розповів, коли Україна отримає винищувачі Typhoon

У відомстві кажуть, що найімовірніше це станеться після завершення війни

Україна отримає сучасні британські винищувачі Typhoon. Однак станеться це вже після завершення війни.

Про це в інтерв'ю Spiegel заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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За словами очільника оборонного відомства Британії, західні партнери своїм рішенням демонструють підтримку України. Однак, наразі вони не можуть анонсувати швидких поставок винищувачів.

"Принаймні, не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде досить багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну, давайте будемо чесними щодо цього. Сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну лише після війни", — сказав Воллес.

За його словами, такий консенсус серед західних партнерів.

Втім, міністр наголошує, що вони сигналізують, що готові піти на цей крок, а отже вони демонструють власну рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно.

Також Воллес розповів, що насправді багато часу займає саме підготовка пілотів.

"Тому краще почати вже зараз. Ми всі не знаємо, як ця війна буде продовжуватися, чи триватиме вона ще рік або два. Починаючи підготовку винищувачів, ми готуємо себе до всього непередбачуваного, з іншого боку, ми нічого не втрачаємо", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Однак на це потрібен час.