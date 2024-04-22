В Минобороны назвали оружие, которое помогает РФ продвигаться вперед сквозь руины

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что российские оккупанты используют на фронте управляемые авиабомбы весом до 1,5 тонны. Они способны уничтожать все на своем пути. Благодаря авиабомбам захватчикам удается продвигаться вперед через руины.

Об этом Рустем Умеров заявил на заседании Совета Европейского Союза по ситуации в Украине в понедельник, 22 апреля.

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"Сегодня вместе с Дмитрием Кулебой имел возможность принять участие в заседании Совета Европейского Союза по ситуации в Украине. В частности, поблагодарил наших европейских партнеров и Верховного представителя Европейского союза Жозепа Борреля за системную и непоколебимую поддержку Украины в войне с Россией", — рассказал Умеров.

По его словам, Россия не выбирает средств в своем стремлении уничтожить то, что она не может захватить, прибегая к шокирующим преступным актам против гражданского населения и критической инфраструктуры.

"В этом году Россия запустила тысячи ракет и дронов-камикадзе, прибегая к беспрецедентному применению управляемых авиабомб весом до 1,5 тонны, которые способны уничтожать все на своем пути. Эти бомбы позволяют оккупантам продвигаться сквозь руины", — подчеркнул Умеров.

Он поблагодарил страны, которые уже предоставили или выразили готовность передать Украине необходимые системы противовоздушной обороны, в частности, Германии за ее решение отправить дополнительные системы Patriot.

"Именно системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины и спасти тысячи жизней, обеспечив нашим защитникам возможность отразить агрессию и заставить врага отступить", — отметил министр.

По словам Умерова, Минобороны открыто к сотрудничеству в сфере оборонной промышленности.

"Прочное партнерство между Украиной и Европейским союзом является ключом к нашей общей победе и возвращению мира на наш континент", — добавил он.

Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, спикер Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш ответил, могут ли Силы обороны Украины сбивать российские управляемые авиационные бомбы. По его словам, враг запускает их из истребителей Су-34 и Су-35.

Также 22 апреля российские оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. К счастью, люди не пострадали.