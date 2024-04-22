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У Міноборони назвали зброю, яка допомагає РФ просуватися вперед крізь руїни

22 квітня 2024 18:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони назвали зброю, яка допомагає РФ просуватися вперед крізь руїни
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що російські окупанти використовують на фронті керовані авіабомби вагою до 1,5 тонни. Вони здатні знищувати все на своєму шляху. Завдяки авіабомбам загарбникам вдається просуватися вперед крізь руїни.

Про це Рустем Умєров заявив на засіданні Ради Європейського Союзу щодо ситуації в Україні у понеділок, 22 квітня.

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Засідання Ради ЄС щодо ситуації в Україні

"Сьогодні разом з Дмитром Кулебою мав можливість узяти участь у засіданні Ради Європейського Союзу щодо ситуації в Україні. Зокрема подякував нашим європейським партнерам та Верховному представнику Європейського союзу Жозепу Боррелю за системну та непохитну підтримку України у війні з Росією", — розповів Умєров.

За його словами, Росія не обирає засобів у своєму прагненні знищити те, що вона не може захопити, вдаючись до шокуючих злочинних актів проти цивільного населення та критичної інфраструктури.

"У цьому році Росія запустила тисячі ракет та дронів-камікадзе, вдаючись до безпрецедентного застосування керованих авіабомб вагою до 1,5 тонни, які здатні знищувати все на своєму шляху. Ці бомби дозволяють окупантам просуватися крізь руїни", — наголосив Умєров.

Він подякував країнам, які уже надали або виявили готовність передати Україні необхідні системи протиповітряної оборони, зокрема Німеччині за її рішення відправити додаткові системи Patriot.

"Саме системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів, забезпечивши нашим захисникам можливість відбити агресію та змусити ворога відступити", — зазначив міністр.

За словами Умєрова, Міноборони відкрито до співпраці у сфері оборонної промисловості. 

"Міцне партнерство між Україною та Європейським союзом є ключем до нашої спільної перемоги та повернення миру на наш континент", — додав він.

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Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш відповів, чи можуть Сили оборони України збивати російські керовані авіаційні бомби. За його словами, ворог запускає їх з винищувачів Су-34 та Су-35.

Також 22 квітня російські окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. На щастя, люди не постраждали.

війна
Міноборони
Україна
окупанти
Умєров
авіабомба

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