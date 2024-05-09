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В Минобороны объяснили, как начисляют военным доплаты в 70 тысяч

9 мая 2024 17:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Минобороны объяснили, как начисляют военным доплаты в 70 тысяч
Деньги в кармане бойца ВСУ. Фото иллюстративное: Пенсионный фонд Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве обороны Украины дали разъяснения по выплате военным дополнительных 70 тысяч гривен. Там подчеркнули, что это служит дополнительными выплатами.

Об этом заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в интервью "Укринформу".

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По словам чиновницы, сумму будут выплачивать только тогда, когда боец проведет на линии фронта суммарно 30 дней. Ее получают военнослужащие ВСУ, силовики Нацгвардии и СБУ, спецназ военной разведки ГУР, пограничники, связисты, служащие Государственной спецслужбы транспорта и полицейские.

"Она предусмотрена именно для тех, кто непосредственно находится на линии столкновения с врагом. Получать ее смогут те, кто выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до опорного ротного пункта включительно", — отметила Калмыкова.

На дополнительные выплаты могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задания между позициями украинских и российских войск, на оккупированных территориях, а также на территории врага. Однако она добавила, что с выплатой есть нюанс.

"Боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, поэтому по выплате 70 тысяч формулировки в постановлении Кабмина следующее: "за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач". То есть к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач", — пояснила чиновница.

Напомним, в ПФУ рассказали о том, что украинские бывшие военнослужащие имеют право на возрастные доплаты к пенсиям, назначаемым независимо от того, по каким законам вышли на заслуженный отдых.

Также мы писали, что размер денежного довольствия украинских военных зависит от различных параметров, включая должность и воинское звание. Также их доход состоит из вознаграждения, правила начисления которого были пересмотрены в 2023 году.

Минобороны
выплаты
ВСУ
Украина
финансы
деньги

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