В Минобороны объяснили, как начисляют военным доплаты в 70 тысяч
В Министерстве обороны Украины дали разъяснения по выплате военным дополнительных 70 тысяч гривен. Там подчеркнули, что это служит дополнительными выплатами.
Об этом заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в интервью "Укринформу".
Кто из бойцов получит 70 тысяч гривен
По словам чиновницы, сумму будут выплачивать только тогда, когда боец проведет на линии фронта суммарно 30 дней. Ее получают военнослужащие ВСУ, силовики Нацгвардии и СБУ, спецназ военной разведки ГУР, пограничники, связисты, служащие Государственной спецслужбы транспорта и полицейские.
"Она предусмотрена именно для тех, кто непосредственно находится на линии столкновения с врагом. Получать ее смогут те, кто выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до опорного ротного пункта включительно", — отметила Калмыкова.
На дополнительные выплаты могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задания между позициями украинских и российских войск, на оккупированных территориях, а также на территории врага. Однако она добавила, что с выплатой есть нюанс.
"Боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, поэтому по выплате 70 тысяч формулировки в постановлении Кабмина следующее: "за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач". То есть к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач", — пояснила чиновница.
Напомним, в ПФУ рассказали о том, что украинские бывшие военнослужащие имеют право на возрастные доплаты к пенсиям, назначаемым независимо от того, по каким законам вышли на заслуженный отдых.
Также мы писали, что размер денежного довольствия украинских военных зависит от различных параметров, включая должность и воинское звание. Также их доход состоит из вознаграждения, правила начисления которого были пересмотрены в 2023 году.
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