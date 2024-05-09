У Міноборони пояснили, як нараховують військовим доплати у 70 тисяч

Гроші в кишені бійця ЗСУ. Фото ілюстративне: Пенсійний фонд України

В Міністерстві оборони України дали роз’яснення щодо виплати військовим додаткових 70 тисяч гривень. Там наголосили, що це є додатковими виплатами.

Про це заявила заступниця міністра оборони Наталя Калмикова в інтерв'ю "Укрінформу".

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За словами урядовиці, суму виплачуватимуть лише тоді, коли боєць проведе на лінії фронту сумарно 30 днів. Її отримують військовослужбовці ЗСУ, силовики Нацгвардії та СБУ, спецпризначенці військової розвідки ГУР, прикордонники, зв'язківці, службовці Державної спецслужби транспорту та поліцейські.

"Вона передбачена саме для тих, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом. Отримувати її зможуть ті, хто виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно", — зазначила Калмикова.

На додаткові виплати можуть розраховувати й ті, хто виконує бойові завдання між позиціями українських та російських військ, на окупованих територіях, а також на території ворога. Проте вона додала, що з виплатою є нюанс.

"Бойові" виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, тож щодо виплати 70 тисяч формулювання в постанові Кабміну інше: "за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань". Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань", — пояснила урядовиця.

Нагадаємо, у ПФУ розповіли про те, що українські колишні військовослужбовці мають право на вікові доплати до пенсій, які призначають, незалежно від того, за якими законами вийшли на заслужений відпочинок.

Також ми писали, що розмір грошового забезпечення українських військових залежить від різних параметрів, включаючи посаду та військове звання. Також їхній дохід складається з винагороди, правила нарахування якої були переглянуті у 2023 році.