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В Минобороны рассказали, как собаки помогают Нацгвардии на войне

20 апреля 2023 13:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Минобороны рассказали, как собаки помогают Нацгвардии на войне
Обученная собака в Нацгвардии Украины. Фото: НГУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Заместитель директора департамента планирования по применению Главного управления Национальной гвардии Украины, полковник Николай Уршалович, объявил, что более 250 кинологов со служебными собаками привлекаются ежедневно для выполнения служебно-боевых задач Национальной гвардии.

Об этом сообщает Military Media Center.

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Кинологи осуществляют проверку транспортных средств и привлекаются к поисковым мерам с целью обнаружения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также поиска диверсионно-разведывательных групп противника. С помощью служебных собак Национальной гвардии Украины с начала 2023 года было обнаружено 5 единиц огнестрельного оружия, 4475 патронов разного калибра, 35 гранат, один снаряд калибра 122 мм, две мины калибра 82 мм, более 2 кг тротила и остатки боевой части реактивной системы залпового огня "Ураган".

Эта работа кинологов помогает Национальной гвардии более эффективно выполнять свои задачи и улучшает безопасность гражданских лиц в зонах конфликта. Она также позволяет обнаруживать и изъявлять оружие и боеприпасы, которые могут быть использованы против украинских силовиков и населения. Такие усилия демонстрируют решимость Украины бороться за свою независимость и суверенитет в сложных условиях военного конфликта.

Напомним, что Силы Нацгвардии, военного формирования с правоохранительными функциями, входящей в систему МВД, сейчас проводят слаживание с использованием боевой техники, необходимой для наступления.

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