В Минобороны рассказали, как собаки помогают Нацгвардии на войне

Обученная собака в Нацгвардии Украины. Фото: НГУ

Заместитель директора департамента планирования по применению Главного управления Национальной гвардии Украины, полковник Николай Уршалович, объявил, что более 250 кинологов со служебными собаками привлекаются ежедневно для выполнения служебно-боевых задач Национальной гвардии.

Об этом сообщает Military Media Center.

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Кинологи осуществляют проверку транспортных средств и привлекаются к поисковым мерам с целью обнаружения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также поиска диверсионно-разведывательных групп противника. С помощью служебных собак Национальной гвардии Украины с начала 2023 года было обнаружено 5 единиц огнестрельного оружия, 4475 патронов разного калибра, 35 гранат, один снаряд калибра 122 мм, две мины калибра 82 мм, более 2 кг тротила и остатки боевой части реактивной системы залпового огня "Ураган".

Эта работа кинологов помогает Национальной гвардии более эффективно выполнять свои задачи и улучшает безопасность гражданских лиц в зонах конфликта. Она также позволяет обнаруживать и изъявлять оружие и боеприпасы, которые могут быть использованы против украинских силовиков и населения. Такие усилия демонстрируют решимость Украины бороться за свою независимость и суверенитет в сложных условиях военного конфликта.

Напомним, что Силы Нацгвардии, военного формирования с правоохранительными функциями, входящей в систему МВД, сейчас проводят слаживание с использованием боевой техники, необходимой для наступления.