У Міноборони розповіли, як собаки допомагають Нацгвардії на війні

Навчений собака в Нацгвардії України. Фото: НГУ

Заступник директора департаменту планування із застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович оголосив, що понад 250 кінологів зі службовими собаками залучаються щодня для виконання службово-бойових завдань Національної гвардії.

Про це повідомляє Military Media Center.

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Кінологи здійснюють перевірку транспортних засобів та залучаються до пошукових заходів з метою виявлення зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а також пошуку диверсійно-розвідувальних груп противника. За допомогою службових собак Національної гвардії України з початку 2023 року було виявлено 5 одиниць вогнепальної зброї, 4475 патронів різного калібру, 35 гранат, один снаряд калібру 122 мм, дві міни калібру 82 мм, понад 2 кг тротилу та залишки бойової частини "Ураган".

Ця робота кінологів допомагає Національній гвардії більш ефективно виконувати свої завдання та покращує безпеку цивільних осіб у зонах конфлікту. Вона також дозволяє виявляти та виявляти зброю та боєприпаси, які можуть бути використані проти українських силовиків та населення. Такі зусилля демонструють рішучість України боротися за свою незалежність та суверенітет у складних умовах воєнного конфлікту.

Нагадаємо, що Сили Нацгвардії, військового формування з правоохоронними функціями, що входить до системи МВС, нині проводять злагодження з використанням бойової техніки, необхідної для наступу.