В Минобороны рассказали о разработке первой полевой формы для женщин-военных

В ВСУ всегда была парадная и повседневная женская форма

В настоящее время идет процесс разработки первой летней полевой формы для женщин-военных. В Минобороны обещают подробно информировать обо всех этапах разработки костюма.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Что известно

Маляр отметила, что в Вооруженных силах Украины всегда была парадная и повседневная женская форма, хотя и изменялись образцы.

В настоящее время военные женщины носят форму образцы которой утверждены приказом Минобороны от 18.07.2017 №370 и Правилами носки, определенными приказом МОУ от 20.11.2017 №606.

"Не было полевой женской формы. Поэтому в настоящее время продолжается работа по внедрению летнего полевого костюма для военнослужащих-женщин", — написала заместитель министра.

Сообщается, что обо всех этапах работы будет детально писать пресс-служба Министерства обороны Украины.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что с начала полномасштабного российского вторжения погибли 106 женщин-военных. В настоящее время около 5 тысяч женщин-военных принимают участие в боевых действиях.

Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины приняла закон о добровольном порядке взятия женщин на военный учет военнообязанных. Однако оставила норму для обязательного учета только одной профессии.

Также начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал об особенностях службы по контракту во время войны.