У Міноборони розповіли про розробку першої польової форми для жінок-військових

У ЗСУ завжди були парадна і повсякденна жіноча форма

Наразі триває процес розробки першої літньої польової форми для жінок-військових. У Міноборони обіцяють детально інформувати про всі етапи розробки костюма.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Читайте також:

Що відомо

Маляр зазначила, що у Збройних силах України завжди були парадна і повсякденна жіноча форма, хоча й змінювались зразки.

Нині військові-жінки носять форму зразки якої затверджені наказом Міноборони від 18.07.2017 №370 та Правилами носіння, визначені наказом МОУ від 20.11.2017 №606.

"Не було польової жіночої форми. Тому наразі триває робота щодо впровадження костюма літнього польового для військовослужбовців-жінок", — написала заступниця міністра.

Повідомляється, що про всі етапи роботи детально писатиме пресслужба Міністерство оборони України.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що від початку повномасштабного російського вторгнення загинули 106 жінок-військових. Наразі близько 5 тисяч жінок-військових беруть участь у бойових діях.

Раніше, ми писали, що Верховна Рада України ухвалила закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних. Однак залишила норму для обов'язкового обліку лише для однієї професії.

Також начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, полковник Роман Горбач розповів, про особливості служби за контрактом під час війни.