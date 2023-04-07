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У Міноборони розповіли про розробку першої польової форми для жінок-військових

7 квітня 2023 16:56
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У ЗСУ завжди були парадна і повсякденна жіноча форма
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Наразі триває процес розробки першої літньої польової форми для жінок-військових. У Міноборони обіцяють детально інформувати про всі етапи розробки костюма. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

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Що відомо

Маляр зазначила, що у Збройних силах України завжди були парадна і повсякденна жіноча форма, хоча й змінювались зразки. 

Нині військові-жінки носять форму зразки якої затверджені наказом Міноборони від 18.07.2017 №370 та Правилами носіння, визначені наказом МОУ від 20.11.2017 №606.

"Не було польової жіночої форми. Тому наразі триває робота щодо впровадження костюма літнього польового для військовослужбовців-жінок", — написала заступниця міністра.

Повідомляється, що про всі етапи роботи детально писатиме пресслужба Міністерство оборони України.

військова форма для жінок

військова форма для жінок

військова форма для жінок

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що від початку повномасштабного російського вторгнення загинули 106 жінок-військових. Наразі близько 5 тисяч жінок-військових беруть участь у бойових діях. 

Раніше, ми писали, що Верховна Рада України ухвалила закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних. Однак залишила норму для обов'язкового обліку лише для однієї професії.

Також начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, полковник Роман Горбач розповів, про особливості служби за контрактом під час війни

 

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