В Минобороны рассказали об успехах в разминировании деоккупированных территорий

Саперы ВСУ разминируют деоккупированные регионы Украины

Только на деоккупированной территории Харьковской и Херсонской областей было обнаружено более 10 тысяч взрывоопасных предметов. Обследует освободившиеся регионы более 20 групп разминирования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Военное министерство рассказало о процессе возвращения деоккупированных регионов Украины в нормальную жизнь.

Одним из ключевых аспектов этого возвращения является разминирование территории.

Харьковская область

Так, на Харьковщине после деоккупации было проверено и очищено 145 га сельскохозяйственных угодий, 21,33 га лесных массивов.

Также были обследованы около 171 км линий электропередач, 40 км газопроводов, 192 км дорог и 239 000 кв.м разных зданий.

Всего в деоккупированных районах Харьковской области обнаружили и обезвредили 6044 взрывоопасных предмета.

Херсонская область

На освобожденном от россиян правобережье Херсона саперы обследовали более 1189 га сельскохозяйственных угодий, почти 78 кв.м зданий.

Были проверены пять объектов.

Всего обнаружено и обезврежено 4095 взрывоопасных предметов.

Люди и техника

Как отметили в Министерстве обороны, в процесс разминирования вовлечено более 20 групп Сил поддержки.

Работает на деоккупированных территориях и расчет дистанционно управляемой системы разминирования Bozena-5.

Напомним, что к середине марта только в Николаевской области около 270 тыс. га территории еще нуждались в разминировании.

Фото: Telegram Минобороны