В Минобороны рассказали об успехах в разминировании деоккупированных территорий
Только на деоккупированной территории Харьковской и Херсонской областей было обнаружено более 10 тысяч взрывоопасных предметов. Обследует освободившиеся регионы более 20 групп разминирования.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
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Военное министерство рассказало о процессе возвращения деоккупированных регионов Украины в нормальную жизнь.
Одним из ключевых аспектов этого возвращения является разминирование территории.
Харьковская область
Так, на Харьковщине после деоккупации было проверено и очищено 145 га сельскохозяйственных угодий, 21,33 га лесных массивов.
Также были обследованы около 171 км линий электропередач, 40 км газопроводов, 192 км дорог и 239 000 кв.м разных зданий.
Всего в деоккупированных районах Харьковской области обнаружили и обезвредили 6044 взрывоопасных предмета.
Херсонская область
На освобожденном от россиян правобережье Херсона саперы обследовали более 1189 га сельскохозяйственных угодий, почти 78 кв.м зданий.
Были проверены пять объектов.
Всего обнаружено и обезврежено 4095 взрывоопасных предметов.
Люди и техника
Как отметили в Министерстве обороны, в процесс разминирования вовлечено более 20 групп Сил поддержки.
Работает на деоккупированных территориях и расчет дистанционно управляемой системы разминирования Bozena-5.
Напомним, что к середине марта только в Николаевской области около 270 тыс. га территории еще нуждались в разминировании.
Фото: Telegram Минобороны