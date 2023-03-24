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В Минобороны рассказали об успехах в разминировании деоккупированных территорий

24 марта 2023 08:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Саперы ВСУ разминируют деоккупированные регионы Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Только на деоккупированной территории Харьковской и Херсонской областей было обнаружено более 10 тысяч взрывоопасных предметов. Обследует освободившиеся регионы более 20 групп разминирования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Военное министерство рассказало о процессе возвращения деоккупированных регионов Украины в нормальную жизнь.

Одним из ключевых аспектов этого возвращения является разминирование территории.

Харьковская область

Так, на Харьковщине после деоккупации было проверено и очищено 145 га сельскохозяйственных угодий, 21,33 га лесных массивов.

Также были обследованы около 171 км линий электропередач, 40 км газопроводов, 192 км дорог и 239 000 кв.м разных зданий.

Всего в деоккупированных районах Харьковской области обнаружили и обезвредили 6044 взрывоопасных предмета.

Разминирование деоккупированных территорий

Херсонская область

На освобожденном от россиян правобережье Херсона саперы обследовали более 1189 га сельскохозяйственных угодий, почти 78 кв.м зданий.

Были проверены пять объектов.

Всего обнаружено и обезврежено 4095 взрывоопасных предметов.

Разминирование деоккупированных территорий

Люди и техника

Как отметили в Министерстве обороны, в процесс разминирования вовлечено более 20 групп Сил поддержки.

Работает на деоккупированных территориях и расчет дистанционно управляемой системы разминирования Bozena-5.

Разминирование деоккупированных территорий

Напомним, что к середине марта только в Николаевской области около 270 тыс. га территории еще нуждались в разминировании.

Фото: Telegram Минобороны

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