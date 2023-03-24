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​​​​​​​У Міноборони розповіли про успіхи в розмінуванні деокупованих територій

24 березня 2023 08:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сапери ЗСУ розміновують деокуповані регіони України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Тільки на деокупованій території Харківської і Херсонської областей було виявлено понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів. Обстежує звільнені регіони понад 20 груп розмінування.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Одним із ключових аспектів цього повернення є розмінування території.

Харківська область

Так на Харківщині після деокупації було перевірено і очищено 145 га сільськогосподарських угідь, 21,33 га лісових масивів.

Також були обстежені майже 171 км ліній електропередач, 40 км газопроводів, 192 км доріг та 239 000 кв.м. різних будівель. 

Усього в деокупованих районах Харківської області виявили і знешкодили 6044 вибухонебезпечні предмети.

Розмінування деокупованих територій

Херсонська область

На звільненому від росіян правобережжі Херсонщини сапери обстежили понад 1189 га сільськогосподарських угідь, майже 78 кв.м будівель.

Було перевірено п’ять об’єктів.

Усього виявлено і знешкоджено 4095 вибухонебезпечних предметів.

Розмінування деокупованих територій

Люди і техніка

Як зазначили у Міністерстві оборони, до процес розмінування залучено понад 20 груп Сил підтримки.

Працює на деокупованих територіях і розрахунок дистанційно-керованої системи розмінування Bozena-5.

Розмінування деокупованих територій

Нагадаємо, що на середину березня тільки у Миколаївській області близько 270 тис. га території ще потребуювали розмінування

Фото: Telegram Міноборони

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