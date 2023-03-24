У Міноборони розповіли про успіхи в розмінуванні деокупованих територій
Тільки на деокупованій території Харківської і Херсонської областей було виявлено понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів. Обстежує звільнені регіони понад 20 груп розмінування.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
-
ЗСУ потрібно більше Stinger у Бахмуті: яка причина
-
Кейн встановив рекорд у матчі з Італією, але Саутгейт незадоволений Англією
-
Північна Корея випробовала підводного безпілотника, здатного проводити ядерні атаки: що відомо
-
У будинок вагітної співачки Ріанни увірвався невідомий чоловік, щоб покликати її заміж
-
Дніпропетровська ОВА розкрила деталі нічної ворожої атаки безпілотниками
-
Медведєв визнав, що росія хоче вигнати з окупованих територій усіх українців і дійти до Львова
-
Президент Байден із дружиною прибули до Канади: яка мета візиту
-
Укроборонпром розповів, який відсоток техніки ремонтують прямо біля лінії фронту
-
"Баварія" зі скандалом змінила тренера: що відомо
-
Серед поранених росіян різко зросла кількість смертей: у Генштабі назвали причини
Військове міністерство розповіло про процес повернення деокупованих регіонів України до нормального життя.
Одним із ключових аспектів цього повернення є розмінування території.
Харківська область
Так на Харківщині після деокупації було перевірено і очищено 145 га сільськогосподарських угідь, 21,33 га лісових масивів.
Також були обстежені майже 171 км ліній електропередач, 40 км газопроводів, 192 км доріг та 239 000 кв.м. різних будівель.
Усього в деокупованих районах Харківської області виявили і знешкодили 6044 вибухонебезпечні предмети.
Херсонська область
На звільненому від росіян правобережжі Херсонщини сапери обстежили понад 1189 га сільськогосподарських угідь, майже 78 кв.м будівель.
Було перевірено п’ять об’єктів.
Усього виявлено і знешкоджено 4095 вибухонебезпечних предметів.
Люди і техніка
Як зазначили у Міністерстві оборони, до процес розмінування залучено понад 20 груп Сил підтримки.
Працює на деокупованих територіях і розрахунок дистанційно-керованої системи розмінування Bozena-5.
Нагадаємо, що на середину березня тільки у Миколаївській області близько 270 тис. га території ще потребуювали розмінування
Фото: Telegram Міноборони