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В Минобороны создадут агенцию по закупкам

28 апреля 2023 13:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Минобороны создадут агенцию по закупкам
Боец ВСУ питается в столовой. Фото: ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине запустили пилотный проект по реформе закупок в армии. Она отменила  проект на номенклатуре, которая не является летальной. 

Об этом сообщила руководительница Офиса по поддержке изменений при Министерстве обороны Украины Юлия Марушевская.

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В рамках проекта будет создано агентство по закупкам, которое поможет определить политику, нормы и правила игры для функционирования отношений между покупателем и продавцом.

Марушевская пояснила, что формирование политики должно оставаться в Министерстве обороны, а процесс закупок будет передан в агентство, где будут работать специалисты с опытом заключения прозрачных контрактов и анализа рынка. Агентство даст возможность лучшим украинским и мировым поставщикам зайти на этот рынок и предоставлять услуги нашему войску на лучших условиях.

Офис поддержки изменений при Министерстве обороны будет консультативно-совещательным органом и будет привлекать профессионалов и экспертов в процессы трансформации в Министерстве обороны и всех связанных структурах. 

Проектный подход будет использоваться для введения изменений поочередно, а для этого будет формироваться отдельная команда из специалистов и экспертов. В настоящее время проводится анализ проектов, на которые есть критический запрос.

Кроме того, проект поможет облегчить процедуру закупок для поставщиков и улучшить качество товаров и услуг, предоставляемых для армии.

Напомним, ранее в украинском оборонном ведомстве разразился "пищевой" скандал — в публичное пространство вышла информация о том, что Минобороны производило закупки продуктов, в том числе яиц, которые по ценам в разы превышали реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

После этого в Министерстве экономики заявили, что закупки должны быть прозрачными и предложили публиковать часть информации о ценах в отдельном разделе е-системы Prozorro.

Также ранее украинцы рассказали в опросе Центра Разумкова об уровне коррупции и компетентности тех или иных государственных органов. Большинство (55%) заявило, что в течение 2022 года не приходилось сталкиваться со взяточниками.

Также мы писали, что опрошенные Новини.LIVE юристы сходятся во мнении, что нынешняя активность силовиков на ниве борьбы с коррупцией спровоцирована, скорее всего, мощным импульсом со стороны западных партнеров Украины.

 

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